شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يطلب رقمًا خياليًا لبيع نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، رقمًا خياليًا للتخلي عن خدمات ميشايل ديلجادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كورينثيانز يطلب التعاقد مع ميشايل ديلجادو

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي كورينثيانز، دخلت في مفاوضات مع نادي الهلال السعودي، من أجل الحصول على ميشايل ديلجادو.

وقدمت إدارة نادي كورينثيانز، عرضًا لإدارة نادي الهلال، بقيمة 6 ملايين يورو، للتعاقد مع ميشايل ديلجادو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يطلب 20 مليون يورو لبيع ديلجادو

وذكرت التقارير أن إدارة نادي الهلال، رفض العرض المقدم من النادي البرازيلي، وطلبت الحصول على 20 مليون يورو، مقابل بيع ميشايل ديلجادو.

وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم، قد حقق الفوز أمام نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي، بسداسية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الجمعة، استعدادًا للموسم الجديد.