شكرا لقرائتكم خبر رصد 100 مخالفة على دورات تطوير الذات إحداها هددت حياة مريضة نفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خلال العام الحالي 2022م، بلاغات تجاه 100 مخالفة رصدت على دورات لتطوير الذات، من بينها نصيحة من مدربة تطوير للذات تدعي قدرات علاجية لمريضة نفسية بالتوقف عن أخذ أدويتها مما تسبب بانتكاسة خطيرة للمريضة تطلبت تنويمها في أحد المستشفيات النفسية لأسابيع عدة وأثرت حالتها الصحية كثيرا على أسرتها وأطفالها.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب لـ»مكة»، أن المركز يعد أحد الجهات التي ترصد المخالفات المرتكبة في دورات تطوير الذات وترفع بلاغات عنها للجهات المختصة، مبينا أن بعض التجاوزات تتعلق بالمحتوى.

ولفت إلى أن بعض مقدمي الدورات يتجاوزون إلى تقديم استشارات والإيحاء للمشاركين أنه يستطيع مساعدتهم لمعالجة مشكلاتهم النفسية والشخصية. أما فيما يتعلق بالمدربين فهناك ملاحظة واسعة ومشتركة بأنهم غير متخصصين ولم يحصلوا على تدريبات منهجية مقننة. كما لوحظ استغلالهم

المادي والعاطفي للمشاركين عبر التواصل معهم بطرق غير رسمية وتقديم استشارات شخصية وأسرية لهم.

وفيما يتصل بدور المتلقي تجاه هذه الدورات بين الحبيب أن الدور المطلوب يتمثل في الوعي والاختيار لما نحتاجه وأن تكون البرامج تحت مظلة رسمية والتأكد من مؤهلات المدربين وعدم طلب استشارات طبية أو نفسية خارج إطار المختصين، مثل وهم الحصول على الثقة بالنفس أو التخلص من مخاوف مرضية تحتاج علاجا طبيا نفسيا فقط من خلال دورة لتطوير الذات، مضيفا «سبق أن شاهدنا حالات تأخرت بالعلاج بسبب هذا الوهم».

أبرز ما رصد في التجاوزات:

