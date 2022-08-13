شكرا لقرائتكم خبر رصد 100 مخالفة على دورات تطوير الذات إحداها هددت حياة مريضة نفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب لـ»مكة»، أن المركز يعد أحد الجهات التي ترصد المخالفات المرتكبة في دورات تطوير الذات وترفع بلاغات عنها للجهات المختصة، مبينا أن بعض التجاوزات تتعلق بالمحتوى.ولفت إلى أن بعض مقدمي الدورات يتجاوزون إلى تقديم استشارات والإيحاء للمشاركين أنه يستطيع مساعدتهم لمعالجة مشكلاتهم النفسية والشخصية. أما فيما يتعلق بالمدربين فهناك ملاحظة واسعة ومشتركة بأنهم غير متخصصين ولم يحصلوا على تدريبات منهجية مقننة. كما لوحظ استغلالهم
المادي والعاطفي للمشاركين عبر التواصل معهم بطرق غير رسمية وتقديم استشارات شخصية وأسرية لهم.
وفيما يتصل بدور المتلقي تجاه هذه الدورات بين الحبيب أن الدور المطلوب يتمثل في الوعي والاختيار لما نحتاجه وأن تكون البرامج تحت مظلة رسمية والتأكد من مؤهلات المدربين وعدم طلب استشارات طبية أو نفسية خارج إطار المختصين، مثل وهم الحصول على الثقة بالنفس أو التخلص من مخاوف مرضية تحتاج علاجا طبيا نفسيا فقط من خلال دورة لتطوير الذات، مضيفا «سبق أن شاهدنا حالات تأخرت بالعلاج بسبب هذا الوهم».
أبرز ما رصد في التجاوزات:
- كثير من البرامج لا تمتلك مستندا علميا للادعاءات الواردة فيها.
- بعضها يتضمن أخطاء علمية ومنهجية.
- يتضمن بعضها ادعاءات مضللة مثل:
- قدرتها على حل المشكلات.
- تزويد المشاركين بمهارات لا يمكن الحصول عليها من خلال الدورات.
- استمرار الدورات لبضعة أيام وبدون تأهيل منهجي.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 100 مخالفة على دورات تطوير الذات إحداها هددت حياة مريضة نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.