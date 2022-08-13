هيئة الأفلام تستضيف 12 طالبا من «مسك المهارات»

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وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه صناع الأفلام والعوامل التي تسهم في نجاح أو فشل بعض الإنتاجات السينمائية المحلية، حيث أشار المشاركون إلى أن نسبة كبيرة من جمهور دور العرض المحلية تبحث عن الترفيه والتسلية والطابع الكوميدي في العروض السينمائية، فيما تهتم الفئة الأخرى بالأعمال السينمائية المستقلة والأفلام الخاصة بالمهرجانات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت هيئة الأفلام 12 طالبا وطالبة عبر برنامج «اليوم الأول» الذي تنظمه «مسك المهارات» بهدف تعريفهم بآلية العمل داخل مقر الهيئة، وشرح مبادراتها التي أسهمت في تعزيز صناعة الأفلام. وكانت الهيئة نظمت أخيرا لقاء افتراضيا مفتوحا مع المهتمين والناشطين في مجتمع السينما المحلي ضمن اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة دوريا.وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه صناع الأفلام والعوامل التي تسهم في نجاح أو فشل بعض الإنتاجات السينمائية المحلية، حيث أشار المشاركون إلى أن نسبة كبيرة من جمهور دور العرض المحلية تبحث عن الترفيه والتسلية والطابع الكوميدي في العروض السينمائية، فيما تهتم الفئة الأخرى بالأعمال السينمائية المستقلة والأفلام الخاصة بالمهرجانات.

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