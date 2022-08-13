خط الميثاق العمراني يفوز بـ 3 جوائز دولية

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وحصد الخط جوائز من مؤسسات دولية مختلفة، حيث تم إعلان الجائزتين الأولى والثانية من قبل Type Directors Club (TDC) ليتوج بـشهادة التميز في الخط، واختيار خط الميثاق من قبل المحكم مأمون صقال كخط ذي طابع متفرد ومتميز في تصميمه ومعناه.وحقق الخط أيضا جائزته الثالثة في مؤتمر جرانشان Granshan 2022 بالمركز الثاني في فئة خط العرض للخطوط العربية (Arabic Display Typeface).
وتهتم جائزة TDC بإبراز التميز الطباعي والابتكار في رسم أشكال الحروف، جنبا إلى جنب مع فن الخط الطباعي والتصميم، وتحتفل الجائزة بتصميم الخطوط الجديدة بجميع اللغات العالمية، حيث أجمع المحكمون في الجائزة على اختيار «خط الميثاق» للفوز بشهادة التميز في الخط، على أن يتم عرض الخط في معرض الجوائز رقم 68 (TDC68) في مدينة نيويورك، ثم نقله في جولة حول 10 دول مختلفة حول العالم وهي: الصين، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا، اليابان، بولندا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان.
ميثاق الملك سلمان العمراني:
• أحد أهم المبادرات الوطنية لهيئة فنون العمارة والتصميم.
• تم إطلاقه في نهاية عام 2021.
• هدفه تأصيل العمارة السلمانية ورؤيتها العمرانية الشاملة.
• استلهم من تأثير خادم الحرمين الملك سلمان.
• تم تجسيده من حيث الفلسفة والنهج التصميمي.
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