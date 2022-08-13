استقبال طلبات دبلوم الكلية التطبيقية بالطائف

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وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية متنوعة للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علميا ومهنيا لتؤدي دورها في تنمية المجتمعات المحلية والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل دبلومات: إدارة وأنظمة الشبكات، والبرمجة وعلوم الحاسب، والإعلان والاتصال التسويقي، والسكرتارية التنفيذية، والمحاسبة، وإدارة التمويل والاستثمار، وإدارة المخاطر والتأمين، وتقنية هندسة المساحة، ومساعد قانوني، ودبلوم نظم المعلومات الإدارية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة الطائف، اليوم، استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الـ10 للكلية التطبيقية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم وذلك عبر بوابة الجامعة الالكترونية.وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية متنوعة للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علميا ومهنيا لتؤدي دورها في تنمية المجتمعات المحلية والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل دبلومات: إدارة وأنظمة الشبكات، والبرمجة وعلوم الحاسب، والإعلان والاتصال التسويقي، والسكرتارية التنفيذية، والمحاسبة، وإدارة التمويل والاستثمار، وإدارة المخاطر والتأمين، وتقنية هندسة المساحة، ومساعد قانوني، ودبلوم نظم المعلومات الإدارية.

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