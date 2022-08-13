برونزية للمملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي بإندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت المملكة الميدالية البرونزية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2022 في نسخته الـ 34، التي استضافتها دولة إندونيسيا في الفترة من 7 إلى 15 أغسطس الحالي.

وحقق الطالب عبدالعزيز الشبلي من الصف الثالث ثانوي من إدارة تعليم الرياض الميدالية البرونزية من بين 349 طالبا يمثلون 89 دولة، متوجا رحلة تدريب تلقى خلالها 2436 ساعة تدريبية، لترفع المملكة رصيدها في رابع مشاركة لها في المسابقة إلى ثلاث ميداليات برونزية.

وأكدت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع على أهمية المعلوماتية في عالم اليوم، الذي يتسارع فيه التطور التكنولوجي القائم على المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية الأولمبياد الدولي كمحفز على الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة في المعلوماتية، ودفع الموهوبين السعوديين والعرب إلى سد حاجات مجتمعاتهم في هذا المجال الحيوي، وكذلك اكتشاف المبدعين والمتميزين ورعايتهم.

وقالت «إن وزارة التعليم وموهبة حريصتان على تأهيل الفريق السعودي للمشاركة والمنافسة في الأولمبياد، والعمل على تنمية فكرهم ومعارفهم على يد متخصصين ومدربين سعوديين ودوليين، والارتقاء بهم من التميز المحلي إلى التألق الدولي».

ومثل المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي فريق مكون من 4 طلاب، هم: عبدالعزيز الشبلي من الصف الثالث ثانوي من إدارة تعليم الرياض، والمثنى الزهراني من الصف الثالث ثانوي من إدارة تعليم الرياض، وأديب الشهري من الصف الأول ثانوي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، وعبدالمحسن صالح من الصف الثالث ثانوي من إدارة تعليم جدة.

وتأتي مشاركة المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي وغيرها من المسابقات الدولية، بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم و»موهبة»، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وتمثل نموذجا رائدا للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الربحية، لتحقيق منجزات عالمية، من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن.

أولمبياد المعلوماتية الدولي:

• أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية

• النسخة رقم 34 للمسابقة الأعرق في العالم

• أقيمت في الفترة من 7 إلى 15 أغسطس الالي

• البرونزية من بين 349 طالبا يمثلون 89 دولة

• تتويج رحلة أقيمت خلالها 2436 ساعة تدريبية

• رفعت المملكة رصيدها إلى 3 ميداليات برونزية في المسابقة