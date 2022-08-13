شكرا لقرائتكم خبر طلاب النخبة يستعدون لقيادة المستقبل من أكسفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار إعدادهم للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، زار سفير المملكة في بريطانيا الأمير خالد بن بندر طلاب برنامج «نخبة» في برنامج أكسفورد الصيفي بحضور الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بدر الكحيل، وقدم السفير حديثا محفزا عن دور الشباب الفعال في قيادة المستقبل وبناء الوطن والتأثير في عدة مجالات.

وكان طلاب البرنامج بدؤوا إجازتهم الصيفية في برنامج أكسفورد الصيفي على مدى أسبوعين من الدروس التعليمية والأنشطة والرحلات التطويرية، والتي تعد أحد أهم مراحل برنامج نخبة للإعداد لنخبة الجامعات.

وكان البرنامج نظم أخيرا جلسة تثقيفية مع أولياء أمور طلبة الدفعة الرابعة والخامسة في البرنامج، وذلك بهدف إشراك الأسرة في مساعدة أبنائهم من أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتضمن اللقاء مناقشة تفصيلية تقدم رؤى لكيفية التفاعل مع الطلبة في مختلف المواقف والظروف التي تواجههم أثناء رحلتهم، إلى جانب استعراض أهم الأساليب التي تسعى لتأكيد دور الأهالي المؤثر في جعل النجاح واقعا، من خلال دعم الأبناء من الناحية النفسية وتوفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من تجاوز جميع العقبات أمامهم.

يذكر أن برنامج «نخبة» يصطحب طلاب الصف الأول ثانوي في رحلة تعليمية على امتداد عامين ونصف العام، لتمكينهم من بدء رحلة جامعية ناجحة، وتعزيز فرص قبولهم في نخبة الجامعات العالمية، ومنذ انطلاقته حتى اليوم؛ تمكن 367 طالبا وطالبة الحصول على قبول في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم.

ويُعد برنامج «نخبة» واحدا من سلسلة برامج ينظمها مسار مسك القادة بمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، في إطار جهود المؤسسة في بناء القدرات وإطلاق الطاقات، وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة وعلماء ومبدعين في مختلف مجالات العلوم عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات.

برنامج نخبة:

• إلحاق الطلاب والطالبات بأفضل الجامعات العالمية.

• زيادة فرص قبولهم في تلك الجامعات.

• مؤسسة مسك تقدم الدعم ولا تضمن القبول.

• مسك مؤسسة مستقلة لا تتبع أيا من هذه الجامعات.

• دور مؤسسة مسك هو الدعم وتوفير الفرص فقط.

• تجربة مثرية مدتها عامان ونصف العام.

• بناء القدرات والسمات الشخصية.

• دعم طلاب المدارس الطموحين ذوي الأداء المتميز.

• تأمين مقاعدهم الدراسية في أفضل الجامعات العالمية.