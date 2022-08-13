رسميًا.. بريطانيا تعلن انتقال 8 أجزاء من إنجلترا إلى حالة الجفاف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة البريطانية اليوم انتقال ثمانية أجزاء من إنجلترا رسميًا إلى حالة الجفاف، مع استمرار انخفاض مستويات المياه.
جاء ذلك بعد أن تأثرت ثمانية أجزاء من إنجلترا بموجة الجفاف، منها: ديفون وكينت وإيست أنجليا ولينكولنشاير.
كما أعلنت خمس شركات للمياه فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام المياه، بما في ذلك حظر استخدام خراطيم المياه.
وتأتي هذه الضوابط في الوقت الذي أدى فيه الطقس الجاف إلى جانب موجة الحر الحالية ودرجات الحرارة القياسية التي سُجِّلت في شهر يوليو إلى استنزاف الأنهار، ومخزونات المياه الجوفية.
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