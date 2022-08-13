فرع وزارة الرياضة بمكة يكرم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة وزير الرياضة المركزية للقرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - كرم فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة و جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة مساء اليوم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة المركزية للقرآن الكريم في دورتها الـ 14 والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة 24 طالباً من أبناء حلقات القرآن بجدة وأندية منطقة مكة.

وخلال كلمته في الحفل هنأ مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة الـمكرمة الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبود الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة والمتأهلين مباشرة إلى المرحلة الختامية لمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم على مستوى المملكة فيما بين أن هذه المسابقة تهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب وتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله.

وفي كلمته بهذه المناسبة شكر مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي وزارة الرياضة على تبنيها هذه المسابقة المباركة ، فيما بين أن هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تولي أهمية كبرى للقرآن الكريم وأهله ، عنايةً ودعماً ورعايةً لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودعم البرامج القرآنية، ورعاية الاحتفالات والمسابقات القرآنية ، كما قدم خالص الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إقامة هذه المسابقة الداعمة لأهل القرآن.

وثمن الغامدي التعاون المبارك مع وزارة الرياضة والذي كانت إحدى ثماره هذه المسابقة القرآنية والتي تتطور عاماً بعد عام وتشتد فيها المنافسة بين حفظة كتاب الله.

هذا وقد أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في المسابقة والمتاهلين للمرحلة الختامية وهم : في الفرع الأول إبراهيم خالد التركستاني ، عبدالقادر مروان صقعه ، فراس أحمد مليباري.، وفي الفرع الثاني الطلاب: محمد عبدالله بن محفوظ ، عبدالرحمن منصور الجهني ، معاذ فايز الظاهري، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في الفرع الثالث كل من وليد عبدالعزيز سلوم ، مبارك منير مبارك ، إبراهيم عصام مبيض وحصد المراكز الأولى في الفرع الرابع محمد عبدالعزيز الزبيدي ، عبدالملك نبيل المشيقح ، محمد عبدالله العمودي.