عرضوا صورهم للقيام بأعمال منافيه للآداب وداخلية الكويت تنشر صورتين للعصابة وترد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتية،‭ ‬السبت،‭ ‬ضبط‭ ‬عصابة‭ ‬تمتهن‭ ‬نشر‭ ‬صورهم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬منافية‭ ‬للآداب‭.‬ ونشرت‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تويتر،‭ ‬صورتين‭ ‬لأفراد‭ ‬العصابة‭ ‬وأدوات‭ ‬منافية‭ ‬للآداب‭ ‬أيضا‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتهم‭.‬ وقالت‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمباحث‭ ‬شئون‭ ‬الاقامة‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬تشكيل‭ ‬عصابي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬يقومون‭ ‬بعرض‭ ‬صورهم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬منافية‭ ‬للآداب‭ ‬وخادشة‭ ‬للحياء‭ ‬وقد‭ ‬عثر‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيره‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المنافيه‭ ‬للآداب‭..‬‮»‬ وأضافت‭: ‬‮«‬تمت‭ ‬إحالتهم‭ ‬والمضبوطات‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬حقهم‮»‬‭.‬

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