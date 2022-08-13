محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تغلب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب للموسم الماضي على ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ،

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما بقي رصيد بورنموث عند 3 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتغلب علي بورنموث برباعية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.