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مانشستر سيتي يتغلب علي بورنموث برباعية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تغلب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب للموسم الماضي على ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الممتاز لكرة القدم ،
وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما بقي رصيد بورنموث عند 3 نقاط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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