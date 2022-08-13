رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني 92 تحت شعار «هي لنا دار»

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزيرة الصحة تؤكّد أهميّة دعم برامج التدريب والتطوير التي تُعزّز العنصر البشري وترفده بالمهارات والقدرات بما يُحقّق أهداف التنمية المستدامة

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