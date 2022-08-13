شاهد.. استشاري روماتيزم يحذر من عادة يفعلها الكثير تؤدي للخشونة وهشاشة العظام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

حذر استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء حسين، اليوم السبت، من فرقعة الأصابع والرقبة لتسببها في خشونة العظام.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن الأغلبية تفعل هذه العادة، لكن يجب الحذر منها، لأنها تسبب مشكلات صحية كبيرة.

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ولفت إلى أن شرب الكافيين والغازيات يتسبب في هشاشة العظام، متابعا: “لا بد أن نشرب باعتدال”، مشيرا إلى أن طفلة زارت العيادة لديه وكانت تبلغ من العمر 13 عاما وأصيب بهشاشة عظام، وتبين أن السبب “المشروبات الغازية”.