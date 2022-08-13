وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

︎ . أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة الدبلوم فما فوق، واشترطت أن يكون المتقدم مواطنا، وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية: المسميات الوظيفية: ـ مراقب ميداني

ـ المدن

(الرياض , تبوك , القصيم) الوصف الوظيفي: ـ يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش.

ـ ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية.

ـ يدعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية.

ـ ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وارسال عينات المنتجات البترولية. المؤهلات والخبرات: ـ درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية.

ـ لا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم. طريقة التقديم: ـ للاطلاع لمزيد من التفاصيل و الشروط الوظيفية: اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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