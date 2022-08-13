النصر يزاحم 4 أندية لحسم صفقة الإسباني “ألفارو غونزاليس”

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كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من عدة أندية للتعاقد مع مدافع أوليمبيك مارسيليا الفرنسي السابق، الإسباني ألفارو غونزاليس ، في ظل رغبة إدارة النصر لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت التقارير وفقًا لموقع “footmercato” الفرنسي، أن مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا؛ هو الذي يتفاوض بنفسه مع غونزاليس لإحضاره لتدعيم مركز قلب الدفاع للموسم الجديد، واللاعب لم يقرر بعد.

وأشارت التقارير إلى أن هناك العديد من الأندية، أبدت هي الأخرى اهتمامًا بالتعاقد مع غونزاليس مثل: نادي فالنسيا الإسباني، بشيكتاش، غلطة سراي التركيين، أولمبياكوس اليوناني خلال الموسم الجديد.

يذكر أن عقد غونزاليس كان قد انتهى مع أوليمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020، قادمًا من نادي فياريال، ليصبح بذلك لاعبا حرًا.



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Source akhbaar24

