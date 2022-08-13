محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور تركي الدوسري، رئيس اللجنة العلمية بالنيابة العامة، تفاصيل اجتماع النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع رؤساء نيابات المناطق.
ووجه النائب العام ، خلال الاجتماع مع رؤساء نيابات المناطق، بسرعة وتسهيل إنجاز قضايا المواطنين دون تأخير وعلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون.
وأوضح الدوسري في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن الاجتماع تضمن عدة محاور شملت اختصاصات النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإجراءات الادعاء العامّ والرقابة على السجون والإشراف على الأحكام الجزائية.
وأضاف “الدوسري”، أن الاجتماع تضمن كذلك عرضًا لتقرير تنفيذي عمّا جرى تنفيذه خلال العام المنصرم، وعرضه على النائب العامّ لتدارسه.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات عاجلة من النائب العام لرؤساء نيابات المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.