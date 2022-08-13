توجيهات عاجلة من النائب العام لرؤساء نيابات المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور تركي الدوسري، رئيس اللجنة العلمية بالنيابة العامة، تفاصيل اجتماع النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع رؤساء نيابات المناطق.

ووجه النائب العام ، خلال الاجتماع مع رؤساء نيابات المناطق، بسرعة وتسهيل إنجاز قضايا المواطنين دون تأخير وعلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون.

وأوضح الدوسري في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن الاجتماع تضمن عدة محاور شملت اختصاصات النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإجراءات الادعاء العامّ والرقابة على السجون والإشراف على الأحكام الجزائية.

وأضاف “الدوسري”، أن الاجتماع تضمن كذلك عرضًا لتقرير تنفيذي عمّا جرى تنفيذه خلال العام المنصرم، وعرضه على النائب العامّ لتدارسه.