محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إطلاق برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الخامسة، ويشتمل على 13 مسارًا تدريبياً مختلفًا، بهدف صقل المهارات وزيادة الإنتاجية.
وأوضحت الهيئة أن المسارات تشمل، الشؤون المالية والإدارية، والقانونية والتحليل والمخاطر والاستراتيجية والتطوير والتواصل المؤسسي والتوعية، والانظمة التقنية والرقمنة.
وأشارت إلى أنه من ضمن المسارات أيضًا، رأس المال البشري والعمليات والمراجعة الداخلية والشؤون الهندسية وتيسير التجارة وتجربة العميل والبحوث والاستشارات الزكوية.
وأبانت أن “بناء الكفاءات” هو أحد أبرز البرامج التدريبية المخصصة لحديثي التخرج والذي يصبّ في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة، إذ يعمل على تدريب الشباب على مختلف المهارات المهنية، وإكسابهم الخبرات العملية، وإعدادهم؛ للدخول إلى سوق العمل .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والضريبة” تطلق برنامج” بناء الكفاءات” لحديثي التخرج بـ13 مسارًا تدريبياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.