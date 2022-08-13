13.5 مليون دينار صافي ربح «بنك السلام» للنصف الأول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك السلام اليوم عن صافي أرباح للمساهمين بلغت 7 مليون دينار بحريني (18.6 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من العام 2022، مقارنة بـ 4.6 مليون دينار بحريني (12.1 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2021، بما يعكس زيادة قوية بنسبة 53% بفضل العائدات المرتفعة من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك.

وفي سياق متصل، شهدت ربحية سهم البنك نموًا بنسبة 58% لتصل إلى 3 فلس (8 سنت أمريكي) في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 1.9 فلس (5 سنت أمريكي) خلال نفس الفترة من عام 2021. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي على أساس سنوي للربع الثاني 29.2 مليون دينار بحريني (77.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 25.9 مليون دينار بحريني (68.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام الماضي؛ بما يعكس زيادة بنسبة 13%.

وخلال فترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، سجل البنك ارتفاعًا بنسبة 27% في صافي أرباحه للمساهمين، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 13.5 مليون دينار بحريني (35.9 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ10.7 مليون دينار بحريني (28.3 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما سجل البنك ارتفاعًا في قيمة العائد على السهم بنسبة 32%، حيث بلغت قيمة العائد 5.8 فلس (15 سنتًا أمريكيًا) في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 4.4 فلس (12 سنتًا أمريكيًا) لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي لنصف العام المنتهي في 30 يونيو 2022، 55.2 مليون دينار بحريني (146.4 مليون دولار أمريكي) مقابل 54 مليون دينار بحريني (143.1 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2%. فيما شهد إجمالي حقوق المساهمين انخفاضًا بنسبة 3%، ليصل 288.3 مليون دينار بحريني (764.8 مليون دولار أمريكي)، وذلك مقارنة مع 296.3 مليون دينار بحريني (785.8 مليون دولار أمريكي) كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ ويعود ذلك إلى توزيع الأرباح النقدية وانخفاض في الاحتياطات.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 2.8 مليار دينار بحريني (7.5 مليار دولار أمريكي)، مقابل 2.7 مليار دينار بحريني (7.1 مليار دولار أمريكي) كما في السنة المنتهية في ديسمبر 2021. وخلال الفترة ذاتها، زادت المحفظة التمويلية بنسبة 12% على أساس نصف سنوي لتصل إلى 1.5 مليار دينار بحريني (4 مليار دولار أمريكي)، وذلك مقارنة بـ 1.4 مليار دينار بحريني (3.6 مليار دولار أمريكي) كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وإضافة إلى هذا النمو، شهدت النتائج أيضًا تحسن في جودة الأصول خلال النصف الأول من العام 2022، حيث انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة للبنك إلى 1.8%، بفضل مبادرات التحصيل والاسترداد الفعالة وتسجيل أصول جديدة عالية الجودة. كما حافظ البنك على معدل قوي لكفاية رأس المال بنسبة 25.92% كما في 30 يونيو 2022.

ويُشار إلى أنه قد تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن استحواذ بنك السلام على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد التابع لبنك الإثمار، ومجموعة من الأصول الأخرى، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار. ومن المتوقع الانتهاء من عملية دمج البنكين خلال النصف الثاني من عام 2022. وسيتم بموجب الصفقة استحواذ بنك السلام على إجمالي الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار (قطاع التجزئة للزبائن الأفراد)، وملكية الإثمار القابضة في كلٍّ من: بنك البحرين والكويت (رمز التداول في بورصة البحرين “BBK”) بحصة تبلغ 26.19%، ومجموعة سوليدرتي القابضة (رمز التداول في بورصة البحرين “SOLID”) بحصة تبلغ 55.91%، بالإضافة إلى أصول أخرى تتضمن أسهم في شركة بنفت ش.م.ب.، أسهم في شركة ماستركارد ومحفظة صكوك وأصول سائلة.