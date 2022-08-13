«بنفت» تطلق النسخة الأولى من برنامجها السنوي للتدريب في مجال التكنولوجيا المالية «مسار»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، رسميًا عن انطلاق النسخة الأولى من برنامجها السنوي للتدريب في مجال التكنولوجيا المالية «مسار»، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

ويشارك في النسخة الأولى من البرنامج طلبة الجامعات والخريجين الجدد موزعين على 3 مسارات تعليمية تشمل خدمات البيانات وخدمات الدفع والدعم المؤسسي. وقد حضرالمشاركين برنامجًا توجيهيًا معمقًا خلال اليوم الأول، حيث نظمت شركة بنفت ورش عمل تسلط الضوء على بعض الموضوعات المهمة مثل مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والمعلومات والأمن السيبراني، والثقافة المالية وغيرها.

وبهذه المناسبة، أوضح صلاح العوضي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بنفت، بالقول: «نحن سعداء بإطلاق النسخة الأولى من برنامجنا السنوي للتدريب في مجال التكنولوجيا المالية ’ مسار‘، كما يسرنا التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال تمكين الطلبة المشاركين من الحصول على خبرة عملية في نظام مالي متعدد القطاعات ودائم التطور. توفر الفرص والمبادرات التعليمية مثل برنامج ’ مسار‘نقطة انطلاق للطلبة ، لتعمل على توجيههم و اكسابهم الثقة اللازمة لخلق حلول مبتكرة. نفخر في شركة بنفت بفئة الشباب وسنواصل بناء برامج توجيهية وتعليمية قوية لزيادة مساهمتنا في القطاع المالي في مملكة البحرين.» وأضاف» سيقدم الطلبة و الخريجين الجدد المشاركين مشروعهم النهائي في ختام البرنامج، حيث سيتم منح كأس «أفضل فكرة مبتكرة في التكنولوجيا المالية» لأكثر مفهوم فريد يتم تقديمه. ويجب أن تعمل الفكرة المبتكرة على تبسيط العمليات الحالية، وتبسيط وخفض تكاليف العمليات، وخلق دخل جديد للشركة وإضافة قيمة إلى المجتمع».

يذكر بأن برنامج «مسار» للتدريب يهدف لصقل الخبرة العملية للمشاركين وإيجاد حلول مستقبلية لقطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد نموًا مطردًا في المملكة، من خلال التعلم من الخبراء في القطاع واكتساب المهارات الأساسية والمعرفة العملية واكتشاف سبل التعاون لتطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال التعريف بالنظام البيئي للتكنولوجيا المالية.