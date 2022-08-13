إنفراكورب توفر منصة لتطوير البنية التحتية الاجتماعية المستدامة للمستثمرين حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة إنفراكورب اليوم عن تحقيقها صافي ربح قدره 13.6 مليون دولار أمريكي على عوائد بقيمة 37.5 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال فترة الست شهور المنتهية في 30 يونيو 2022 حيث ذكرت الشركة أنها حققت نموًا منتظمًا في بياناتها المالية.

وفي إطار سعيها المستمر نحو تقديم منتجات تطوير البنية التحتية الاجتماعية المستدامة للمستثمرين على مستوى العالم، ركزت شركة إنفراكورب على استراتيجية عملها القوية المتمثلة في خلق عوائد طويلة الأمد وقيمة ثابتة ومستمرة للمجتمعات. وتهدف إنفراكورب إلى تسريع عجلة نمو البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تدير حاليًا محفظة من الأصول تبلغ قيمتها نحو 3 مليار دولار.

وتمتلك إنفراكورب محفظة متنوعة من الأعمال التجارية، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والمشاريع التطويرية المتعددة الاستخدامات وحلول التطوير. وقامت الشركة بإدراج صكوكًا خضراء بقيمة 900 مليون دولار في بورصة لندن، وهي أول صكوك خضراء من نوعها تدرج في البورصة من قبل مؤسسة بحرينية.

قال ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب: «لقد دخلنا الربع الثاني من هذا العام باستراتيجية واضحة مبنية على تنويع محفظتنا الاستثمارية وزيادة العوائد. إننا ملتزمون تمامًا بمواصلة الزخم الذي حققناه في الربع الأول كبداية ناجحة لبقية العام. ونتوقع تحقيق المزيد من التحسن في وضع السيولة لدينا من خلال الاستثمار في أدوات السوق القصيرة والمتوسطة المدى والشراكات الجديدة في قطاع تطوير البنية التحتية».

وأضاف: «يسعدنا أن نرى هذا الأداء الإيجابي الثابت والمستمر للشركة وسط توقعاتنا باستمرار هذا النجاح للسنة الأولى منذ انطلاق عمل الشركة. وتقدم هذه النتائج مستقبل واعد وباهر لنا كي نواصل المضي على هذا الأساس القوي لتحقيق رؤيتنا تجاه مجتمع عالمي مستدام».

وبدأت إنفراكورب في بناء نظام بيئي مستدام وذلك ضمن رؤيتها الخضراء المستدامة من خلال الاستثمارات في نظام محفظة البنية التحتية الاجتماعية والذي يشمل مواد البناء، الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم أهداف تغير المناخ، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.