أمانة العاصمة المقدسة تطلق موسم التمور بمركز رهاط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة مركز رهاط ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم والجهات الحكومية و الخيرية المساندة، أمس موسم التمور بمركز رهاط.

ويعزز المهرجان الحراك الزراعي والاقتصادي في المنطقة، واستثمارا للمزارعين، حيث إن فعاليات المهرجان تعد رافدا حيويا وعامل جذب سياحي، وتسهم في زيادة حجم المبيعات، والتسويق للأنواع ذات الجودة العالية من التمور، وتحقق الرضا سواء للمزارع أو المستهلك أو الباحث عن الاستثمار في تمور المحافظة.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر شهرا كاملا، من بداية انطلاقه حيث تبعد رهاط حوالي 130 كم شمال شرق مكة المكرمة وتشتهر بكثرة النخيل وخصوبة أرضها وتحتضن أكثر من أربعين ألف نخلة، وتتميز بجودة أصنافها المتنوعة.