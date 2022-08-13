طرق صحيحة لطرد السموم من جسم الإنسان .. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر سلسلته التوعوية (إشاعة الأسبوع) حقيقة الطرق المتبعة لطرد السموم من جسم الإنسان.

اعتقاد خاطئ:

‏وقال المجلس إن هناك اعتقادًا خاطئًا حول طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم وأن هذه الطريقة ليس لها علاقة بطرد السموم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي في رسالته على أن الحقيقة هي أن جسم الإنسان الطبيعي قادر على طرد السموم من تلقاء نفسه دون التدخل بأي طريقة كانت.

طرق مختلفة لطرد السموم:

أخبار قد تهمك

واوضح الصحة الخليجي أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تكون بطرق مختلفة منها : الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وكذلك الأمعاء الغليظة تقوم بطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضًا عن طريق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح.

كما أن للكبد دورًا مهمًا في طرد السموم وذلك بتكسيرها في الجسم ليتم تصفيتها من الدم، وأخيرًا عن طريق الرئتين حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون