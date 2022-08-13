محمد بن مسعود - الدمام - ضربت العاصفة المدارية “ميري” جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة اليوم مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار مع اقترابها من العاصمة طوكيو.
وتوقع مكتب الأرصاد الياباني في بيان لها أن يصل مستوى مياه الأمطار إلى 30 سنتيمترا على أجزاء من وسط هونشو ما قد يؤثر على قضاء العديد من اليابانيين للعطلات مع أسرهم في هذه الفترة.
من جانبها ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن العاصفة تسببت في تأخر رحلات للقطارات السريعة وإلغاء رحلات طيران.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة “ميري” المدارية تضرب اليابان وتتسبب في إلغاء رحلات طيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.