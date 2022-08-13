البرلمان يوافق على التعديل الأكبر في الحكومة المصرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وافق البرلمان المصري، اليوم (السبت) خلال جلسة طارئة، على التعديل الأكبر على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تضم 32 وزارة، شمل 13 حقيبة مع الإبقاء على الوزارات السيادية.

وشملت القائمة التي أعلنها البرلمان المصري تعيين الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين وزيراً للتربية والتعليم، هاني سويلم أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المالية بالجامعة الأمريكية وزيراً للموارد المائية والري، وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد عبدالغفار لحقيبة الصحة، أيمن عاشور وزارة التعليم العالي والبحث العليم، سها سمير ناشد مساعد وزير الخارجية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيراً للسياحة والآثار، أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وزيراً للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية المصرية وزيراً للطيران المدني، حسن شحاتة الأمين العام لاتحاد نقابات وعمال مصر وزيراً للقوى العاملة، نيفين يوسف عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون وزيرة للثقافة، اللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز محافظ البحيرة وزيرا للتنمية المحلية، محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئة القومية وزيراي للإنتاج الحربي.