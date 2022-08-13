عاصفة “ميري” المدارية تضرب اليابان وتتسبب في إلغاء رحلات طيران

محمد بن مسعود - الدمام - ضربت العاصفة المدارية “ميري” جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة اليوم مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار مع اقترابها من العاصمة طوكيو.

وتوقع مكتب الأرصاد الياباني في بيان لها أن يصل مستوى مياه الأمطار إلى 30 سنتيمترا على أجزاء من وسط هونشو ما قد يؤثر على قضاء العديد من اليابانيين للعطلات مع أسرهم في هذه الفترة.

من جانبها ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن العاصفة تسببت في تأخر رحلات للقطارات السريعة وإلغاء رحلات طيران.