«الحج والعمرة» تسمح باصطحاب الأطفال داخل الحرم المكي بهذا الشرط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم؛ وذلك للأطفال قبل سن خمس سنوات. وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ زفت الوزارة البشرى لضيوف الرحمن، وحددت سن الأطفال عبر: ـ لأطفالكم فوق 5 سنوات:

تأكدوا من حجز التصريح المناسب لهم عبر تطبيق اعتمرنا في حال رغبتكم باصطحابهم معكم. ـ لأطفالكم أقل من 5 سنوات

بإمكانكم اصطحابهم معكم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.

وفي نهاية التغريدة، دعت الوزارة المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخبار قد تهمك

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