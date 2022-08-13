الموارد البشرية ترد على عدم زيادة الرواتب في القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على شكاوى من عاملين بالقطاع الخاص بشأن عدم زيادة الأجور والبدلات الخاصة بهم، والتي يتحصلون عليها منذ سنوات دون زيادة.
وتفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للوزارة، مع إحدى الشكاوى، موضحًا أن تحديد الأجر والبدلات يخضع إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.
كما نوهت “الموارد البشرية”، إلى عدم السماح لموظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
وقال الحساب في رده :” يخضع تحديد الأجر والبدلات إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة”.
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