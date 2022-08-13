“المناعي” يطلب ودية أخيرة لـ “العدالة”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني التونسي لفريق العدالة، يوسف المناعي قد طلب من الجهاز الإداري لفريقه توفير مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن المناعي يرغب في خوض مباراة ودية عقب العودة من المعسكر الخارجي المُقام في سلوفينيا؛ لتجهيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يستأنف فريق العدالة التدريبات يوم (الثلاثاء) المقبل بعد عودته للمملكة.



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Source akhbaar24

