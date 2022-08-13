مُسممة.. نفوق أكثر من 150 نسراً أبيض الظهر مهدداً بالانقراض في جنوب إفريقيا

︎

.



كشف مختصون في مجال حماية البيئة، عن نفوق أكثر من 150 نسراً من الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة تعرضها للتسمم في حادثتين منفصلتين.

وقال المختصون إن حالتي التسمم سُجلتا في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، حيث عُثر أمس الجمعة على أكثر من 50 نسراً أبيض الظهر نافقاً في شمال بوتسوانا، فيما عُثر (الخميس) على نحو 100 نسر آخر نافق في متنزه كروغر الوطني في جنوب إفريقيا.

ويُعتبر تسميم النسور أمرا شائعا في جنوب إفريقيا الغني بالحيوانات البرية، وتستخدم رؤوس النسور في الطب التقليدي، على ما تؤكد المجموعات المُدافعة عن حقوق الحيوانات البرية.

وحذر المختصون في مجموعة “فولبرو” لحماية النسور من أنّ قتل هذه الأنواع يقرّبها خطوة من الانقراض، لافتين إلى أن النسور نفقت من المنطقتين نتيجة أكلها جيف جواميس تبيّن أنّها تعرضت للتسمم، لافتين إلى أن صغار هذه النسور لن تستطيع العيش من دون والديها.

ويصنّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة النسور البيضاء الظهر ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض على لائحته الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

