الكشف عن سبب تأخر الكاميروني ديفيز إيباسي عن الانضمام لـ “أبها”

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كشفت مصادر عن سبب تأخر انضمام حارس المنتخب الكاميروني وفريق أوفي كريت اليوناني، ديفيز إيباسي إلى تدريبات نادي أبها.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن سبب التأخر هو إنهائه بعض الأمور العائلية والحجوزات على أن يكون موجودًا مع الفريق خلال اليومين المقبلين.
ولم ينضم إيباسي إلى تدريبات فريق أبها بعد منح اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام من قبل البلجيكي سفين فاندنبروك عقب نهاية المعسكر الخارجي الذي جرى في النمسا.
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Source akhbaar24
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