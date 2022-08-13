النيابة العامة: إدانة وافد بجريمة غسل أموال لمحاولته تهريب نحو 300 ألف دولار إلى الخارج

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كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن توجيه اتهام لوافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل 297 ألف دولار، و5 آلاف ريال سعودي، إلى الخارج عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقالت النيابة العامة إن إجراءات التحقيق بينت قيام المتهم بمحاولة نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة “التمر” وجدت في حقيبته.

وأبانت أن الإجراءات كشفت أن المبالغ المضبوطة ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة.

وأوضحت أنه صدر حكم ابتدائي بحق المتهم يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وسجنه لمدة سنتين، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.

وجددت النيابة العامة التأكيد بقيام الجهات المختصة على حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وأنها ستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالنظام المالي والاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.



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Source akhbaar24

