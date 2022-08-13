المغربي زهير فضال يتخلف عن الكشف الطبي لنادي “الاتفاق”

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أفادت مصادر بأن اللاعب المغربي زهير فضال قد تخلّف للمرة الثانية على التوالي عن الكشف الطبي قبل التوقيع مع نادي الاتفاق دون الكشف عن السبب.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة نادي الاتفاق قد أتمت الاتفاق مع زهير فضال فيما تبقى الفحص الطبي والتوقيع الرسمي.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن المفاوض الاتفاقي مازال موجودًا في العاصمة البرتغالية، لشبونة برفقة طبيب رياضي مختص تمت الاستعانة به من قبل النادي الشرقي للإشراف على الفحص الطبي للمغربي.
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Source akhbaar24
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