عام / بدء استقبال طلبات برامج دبلوم الكلية التطبيقية بجامعة الطائف غداً السبت

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الطائف 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واس

تبدأ جامعة الطائف غداً الأحد استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الـ ( 10) للكلية التطبيقية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم وذلك عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية متنوعة للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً لتؤدي دورها في تنمية المجتمعات المحلية والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل دبلومات: إدارة وأنظمة الشبكات، والبرمجة وعلوم الحاسب، والإعلان والاتصال التسويقي، والسكرتارية التنفيذية، والمحاسبة، وإدارة المويل والاستثمار، وإدارة المخاطر والتأمين، وتقنية هندسة المساحة، ومساعد قانوني – ودبلوم نظم المعلومات الإدارية.

//انتهى//

13:46ت م

0044 الطائف 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستبدأ جامعة الطائف غداً الأحد استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الـ ( 10) للكلية التطبيقية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم وذلك عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية متنوعة للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً لتؤدي دورها في تنمية المجتمعات المحلية والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل دبلومات: إدارة وأنظمة الشبكات، والبرمجة وعلوم الحاسب، والإعلان والاتصال التسويقي، والسكرتارية التنفيذية، والمحاسبة، وإدارة المويل والاستثمار، وإدارة المخاطر والتأمين، وتقنية هندسة المساحة، ومساعد قانوني – ودبلوم نظم المعلومات الإدارية.//انتهى//13:46ت م0044 www.spa.gov.sa/2376410 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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