شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصرار جارسيا.. النصر السعودي يوافق على طلب المدرب قبل الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، وافقت على طلب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

وتعاقد العالمي مع جارسيا مؤخرًا من أجل قيادة الفريق والمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



جارسيا يطلب خوض مباراة ودية قبل إنطلاق الموسم الجديد



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن جارسيا طالب بخوض مباراة ودية قبل انطلاق الموسم، حيث تعمل إدارة النصر، على توفير مباراة ودية جديدة للفريق الأول قبل بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

وتابعت: "إدارة نادي النصر خاطبت نظيرتها في نادي العربي، لخوض مباراة تجريبية بينهما، الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسول بارك، بعد اعتذار ناديي الخليج والرائد عن مواجهة النصر، لعدم مناسبة توقيت المباراة لهما".

وأضافت: "رودي جارسيا، طالب الجهاز الإداري بضرورة توفير مباراة تجريبية قبل لقاء الوحدة في افتتاح مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".



النصر يفتتح مشواره في الدوري بمواجهة الوحدة



ومن المقرر أن يفتتح النصر مبارياته في الموسم عندما يواجه الوحدة على ملعب مرسول بارك، في الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين السعودي، يوم 27 أغسطس الجاري.

ووصلت بعثة فريق النصر، إلى الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتهاء معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة ماريبا الإسبانية والذي شهد إقامة 5 مباريات ودية.