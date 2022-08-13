شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. دياز يبلغ إدارة الهلال بالتخلص من ثنائي ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز قد أبلغ إدارة الزعيم برحيل إثنين من أبرز لاعبي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

دياز يرحب برحيل ثنائي الهلال

وقالت تلك المصادر أن دياز أوصى إدارة الزعيم بضرورة التخلص من الثنائي الشاب حمد العبدان ومحمد الخبيري حيث جاء ذلك القرار بعد مشاركة الثنائي في المعسكر المقام في برمنجهام الانجليزية والسبب عدم الحاجة إلى خدماتهما ضمن قائمة الـ30 لاعب التي سيدخل بها الفريق الموسم الجديد.

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” أن إدارة الهلال تنتظر من دياز إعداد التقرير الخاص باللاعبين الراحلين الذي ينوي التخلص منهم نظرًا لوجود مجموعة كبيرة في القائمة التي لن تكفي سوى لتسجيل 30 لاعب فقط.

وحرص الارجنتيني على إصطحاب جميع العناصر بما فيهم المعارين وذلك في ظل المنع الذي يعاني منه نادي الهلال للتسجيل خلال فترتي القيد على خلفية القضية الشائكة التي تجري حاليًا فيما يخص اللاعب محمد كنو.

حيث سبق وأن قامت الإدارة بإستعدعاء حبيب الوطيان وفواز الطريس مع حمد العبدان وخليفة الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو للمعسكر قبل أن يتم اتخاذ أي من القرارات الخاصة بتجديد الإعارة أو البيع.