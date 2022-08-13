بعد واقعة جدة.. تضامن عربي مع المملكة وإشادة بيقظة أجهزتها الأمنية في تعقب المطلوبين

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت دول ومنظمات عربية عن تضامنها مع المملكة للتصدي لكل ما يهدد أمنها القومي، وذلك على خلفية واقعة قيام مطلوب أمني بتفجير نفسه بحزام ناسف خلال تعقبه من قبل الجهات الأمنية للقبض عليه في جدة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وشددت على دعم الإمارات لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدةً بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة خلال تعقبها لأحد المطلوبين في جدة.

كما أعربت مملكة البحرين عن تضامنها الكامل مع المملكة تجاه كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، وتأييدها ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة واقتدار الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة، منوهة بالعملية الأمنية التي نفذتها في جدة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين الذي بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.

بدورها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تضامن الأردن مع المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، معربةً عن تأييده لأي خطوة من شأنها حماية أمن المملكة.

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فيما أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تضامنها التام مع المملكة للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأشادت بقدرة الأجهزة الأمنية بالمملكة في التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.

وأعلن البرلمان العربي، تضامنه التام مع المملكة وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وتصديها بكل حزم للجماعات والأفراد الإرهابية، مشيداً بقدرة قوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العنصر الإرهابي المطلوب أمنياً.