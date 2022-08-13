الحياة الفطرية: احذروا تواجد الأفاعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذر المجلس الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خطر خروج الأفاعي والهوام من جحورها، تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “في الصيف تخرج الأفاعي والعقارب من جحورها، وتزداد فرص مواجهتها مع الناس”. أخبار قد تهمك

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