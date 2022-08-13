روسيا تحذر أمريكا: هذا القرار سوف يدمر العلاقات الثنائية والعواقب وخيمة!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال رئيس إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إن أي مصادرة محتملة لأصول روسية من قبل الولايات المتحدة ستدمر العلاقات الثنائية.
وحذر ألكسندر دارتشييف، الأمريكيين من العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال التي ستضر بالعلاقات الثنائية بشكل نهائي، معقباً:”هذا ليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا، ولم يتضح ما هي الأصول التي كان يشير إليها”، وفق وكالة “تاس” الروسية.
وتابع دارتشييف:”نفوذ الولايات المتحدة على أوكرانيا قد ازداد إلى درجة أن الأمريكيين أصبحوا بصورة متزايدة طرفا مباشرا في الصراع”.
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