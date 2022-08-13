زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل ليبيا.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال على بعد 189 كلم شمال غرب بنغازي، داخل مياه البحر المتوسط, وعلى عمق 10 كلم.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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