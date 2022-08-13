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“الصحة”: تسجيل 105 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 134 خلال الـ24 ساعة الماضية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 أغسطس 2022، تسجيل 105 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 811853 حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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