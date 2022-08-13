خلال العام الماضي .. منجزات متواكبة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال العام الماضي حزمة من المنجزات بالتكامل مع برنامج ندلب خلال العام الماضي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من أهمها كإحدي ممكنات الرؤية المستقبلية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ إضافةً لإعتماد وكالة الخدمات اللوجستية بالوزارة، وإطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية وتدريب 300 متدرب ومتدربة .

ومن أهم المنجزات التي تحققت مؤخراً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالتكامل مع برنامج ندلب إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة؛ التي تهدف لدمج عدد من التراخيص في ترخيص واحد؛ وتسليم أول 34 شركة الرخصة في دفعتها الاولى.

ويأتي فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لعاميين 2022 – 2023؛ بالاضافة للتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية من المنجزات المحققة العام الماضي.

وشهد العام الماضي تحسنا كبيراً في ترتيب المطارات السعودية عالمياً؛ حيث تم تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 10 مطارات بالشرق الاوسط تحسناً؛ كما حققت موانئ المملكة إنجازاً فريداً من خلال تصدر ميناء الملك عبدالله لموانئ العالم في مؤشر أداء الحاويات؛كما حل ميناء جدة الاسلامي في المركز الثامن عالمياً.