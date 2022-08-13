شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يتخذ قرار نهائي تجاه لاعبه السابق خوفًا من إيقاف القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، اتخذ قرار جديد تجاه نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، من أجل التخلص من أزمته.



بريجوفيتش يُطالب اتحاد جدة برد مستحقاته بعد فسخ تعاقده



ويُطالب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم العميد السابق، بالحصول على كافة مستحقاته مع ناديه السابق، حتى يوافق على إنهاء الأزمة المُثارة بينهم.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إدارة نادي الاتحاد قررت سداد المستحقات المالية الخاصة بالصربي ألكسندر بريجوفيتش، خلال الأسبوع المقبل.



اتحاد جدة يتحرك لإنهاء أزمة بريجوفيتش خوفًا من وقف القيد

وتابعت: "خطوة إدارة نادي الاتحاد لإنهاء قضيتها مع بريجوفيتش، تأتي من أجل رفع عقوبة منع التسجيل المؤقتة".

وكان الاتحاد تعاقد مع بريجوفيتش، في يناير 2019، قادمًا من باوك اليوناني، بعقد حتى عام 2023، إلا أن الإدارة قررت فسخ تعاقده، وهو ما أعلنه النادي في سبتمبر الماضي لعدم الحاجة إليه.



بريجوفيتش يتقدم بشكوى ضد الاتحاد بعد فسخ عقده



الأمر الذي جعل بريجوفيتش، يتقدم بشكوى رسمية لدى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديه السابق، حيث حصل على حكم بالحصول على مليون و800 آلف يورو، بالإضافة لحرمان العميد من التعاقدات في الصيف الحالي إذا لم يسدد المستحقات المالية.

وكانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، رفضت الاستئناف المقدم من جانب اتحاد جدة ضد قرار فيفا ورفع عقوبة منع القيد، وأصبح لزامًا على النادي سداد غرامة اللاعب.

واستأنفت إدارة نادي الاتحاد ضد قرار الاتحاد الدولي، لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “كاس”، لرفع عقوبة منع القيد ولكن المحكمة رفضت طلب “العميد” وأيدت قرار فيفا.

