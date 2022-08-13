شكرا لقرائتكم خبر عن السير على نهج الهلال.. طلب مفاجئ وعاجل من اتحاد جدة للاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، طلب عاجل إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل انطلاق أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.

اتحاد جدة يطلب استقدام حكام أجانب لمبارياته بدوري المحترفين



وأوضحت تقارير صحفية اليوم، أن نادي اتحاد جدة تقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي، من أجل استقدام حكام أجانب خلال مباريات الدوري فى الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الاتحاد فتح أولى طلبات الأندية للحكام الأجانب فى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابعت: "وصيف دوري المحترفين الموسم الماضي، خاطب الأمانة العامة في الاتحاد السعودي بطلب طواقم تحكيمية لمباراتي الفريق أمام العدالة والاتفاق في الجولتين الأولى والثانية من الدوري".



لجنة الحكام تسمح للأندية استقدام الحكام الأجانب دون سقف محدد



وأضافت: "لجنة الحكام في اتحاد القدم قررت استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب دون سقف محدد، حيث شمل طلب النادي، استقدام حكام فيديو، إضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي".



اتحاد جدة يسير على نهج الهلال قبل بداية الموسم



ويأتي طلب الاتحاد بعد طلب نادي الهلال طواقم تحكيم أجنبية لجميع مواجهات الفريق الأول لكرة القدم، التى تقام على أرضه، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق 25 أغسطس الجاري.

وترغب الأندية في الحفاظ على حظوظها في المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك ترفع الحرج عن الحكام المحليين.



اتحاد جدة يواجه العدالة في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



ومن المقرر أن يفتتح اتحاد جدة مشواره أمام العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس الجارى، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، فيما يستضيف الاتفاق السبت 3 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة.