شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال في النصر بسبب تحركات الهلال نحو نجم الفريق وجارسيا يُطالب بالإنقاذ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن هناك تحرك مُكثف داخل نادي النصر السعودي، للحفاظ على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خوفًا من اغراءات الهلال للحصول على توقيعه.

ويرغب الزعيم الهلالي برئاسة فهد بن نافل، في الاستعداد من الآن، لضم عدد من النجوم المحليين والأجانب الكبار، في صيف 2023، بعد إيقافه عن التعاقدات هذا الموسم.



الهلال يُعاقب من حرمان القيد فترتي تسجيل بسبب كنو



وتعرض الهلال للحرمان من التعاقدات لفترتي تسجيل بقرار من غرفة المنازعات، بسبب تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيعه لنادي النصر، بعد دخول الفترة الحرة.

وأكدت تقارير صحفية، أن الهلال يتفاوض مع عبدالمجيد الصليهم لاعب وسط النصر للتعاقد معه عقب انتهاء العقوبة، حيث يدخل اللاعب، الفترة الحرة من عقده مع نادي النصر، في يناير المقبل.

وأضافت صحيفة "الميدان الرياضي السعودية"، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر، طالب ناديه بالتحرك من أجل منع رحيل الصليهم، عقب نهاية الموسم المقبل.



جارسيا يُطالب آل معمر بتجديد عقد الصليهم



وتابعت: "جارسيا أبلغ مسلي آل معمر رئيس النادي، بضرورة سرعة تجديد عقد الصليهم، نظرًا للحاجة الفنية إلى خدماته، حيث يُجهز النادي عرضًا رسميًا، لتقديمه إلى اللاعب والحفاظ عليه لمدة 3 مواسم مقبلة ومنع رحيله".



من ناحية أخرى أعلن مجلس إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق، عن التعاقد مع وليد العنزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفتح يعلن التعاقد مع وليد العنزي من النصر 3 مواسم

وكشف الفتح، عن التعاقد مع وليد العنزي حارس مرمى نادي النصر، لمدة 3 مواسم مقبلة، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وجاء ذلك، بعدما خاض الحارس مع الفتح، موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي النصر، حيث خاض لقاء وحيد فقط في دوري المحترفين، ولكنه يملك امكانيات عالية، ويمتاز بالتمركز الجديد في الكرات الهوائية والتحرك في التوقيت المحدد للكرة قبل المهاجمين.



أول تعليق من الحارس بعد التعاقد مع الفتح

وأكد العنزي، على سعادته الغامرة بتوقيع عقد احترافي مع الفتح، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها العام الماضي كانت كافية بالنسبة له للتعرف على رجالات الفتح وتعاملهم والاحترافية الكبيرة التي يدار بها هذا النادي.

وأضاف الحارس الشاب عقب إعلان التعاقد معه: "عرفتهم جيدًا ولم اتردد في الانتقال النهائي بعد موسم جميل عشته بينهم على سبيل الإعارة".