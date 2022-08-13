اخبار الخليج – تطوير التعاون بين المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز تكنولوجيا المعلومات في تايلاند

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة نائب الرئيس للعمليات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني، مع السيدة سومجاي تابابونق مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الخارجية بمملكة تايلاند والوفد المرافق لها، بحضور سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال الامن السيبراني ، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بين البلدين الصديقين .
وأعربت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية التايلاندية عن حرص الجانب التايلاندي على تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجال الأمن السيبراني.
حضر الاجتماع، عدد من المسؤولين بالجانبين.
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