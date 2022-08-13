مصر: متضامنون مع المملكة في مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن تضامُن جمهورية مصر العربية مع السعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت): تؤكد مصر مجدداً على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين.

وأثنت على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنياً، مُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.