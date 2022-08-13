“الحصيني”: أجواء حارّة نهارًا ومن معتدل إلى مائل للاعتدال فجرًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواء حارة نهارًا ومن معتدل إلى مائل للاعتدال فجرًا، ورياحًا مغبرة من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من وسط وشرق وشرقي الجنوبية والغربية من المملكة.

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