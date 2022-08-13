محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة العدل، أنه في حال قبول مستفيدي المعاش الضماني في برنامج التدريب، سيتاح لهم التقديم على خدمة طلب الإعفاء من المقابل المالي للتدريب وفق المواعيد المحددة من مركز التدريب العدلي.
وكشفت أنه يمكن للمستفيد تقديم طلب الإعفاء من خلال إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني [email protected]
وأكدت أنه في حال الرغبة بالاستعلام عن سبب رفض التسجيل بالمركز، أو الرغبة بتعديل بعض المعلومات والبيانات للمتقدمين، فيمكن رفع تذكرة للدعم الفني بمنصة مركز التدريب العدلي من خلال الرابط التالي http://tms.jtc.gov.sa/tickets.
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وأفادت «العدل» بأنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات المتاحة للتسجيل من خلال منصة مركز التدريب العدلي https://tms.jtc.gov.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر «العدل»: إتاحة تقديم مستفيدي «الضمان» على «الإعفاء من المقابل المالي للتدريب» حال قبولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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