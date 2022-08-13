“الحصيني”: أجواء حارّة نهارًا ومن معتدل إلى مائل للاعتدال فجرًا

︎

.

المناطق_متابعات

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواء حارة نهارًا ومن معتدل إلى مائل للاعتدال فجرًا، ورياحًا مغبرة من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من وسط وشرق وشرقي الجنوبية والغربية من المملكة.

كما توقّع “الحصيني” أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وعُمان.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

