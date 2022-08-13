تناولت “العسل المجنون”.. أنثى دب تدخل في حالة “هلوسة” بتركيا (فيديو)

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عثر أتراك على أنثى دب صغيرة في حالة هلوسة؛ وذلك بسبب تناولها نوعاً من العسل المخدر يوجد في غابات تركيا ويعرف بـ”العسل المجنون”. وأظهر مقطع فيديو متداول أنثى الدب في صندوق شاحنة صغيرة وهي في حالة هلوسة ومخدَّرة وفاقدة للتوازن، وتتصرف بطريقة غريبة. وذكرت مصادر أنه يبدو أن أنثى الدب تناولت كمية كبيرة من “العسل المجنون” وهو نوع من عسل أشجار الورد “زهرة الرودودندرون”. وأبانت السلطات المحلية أنه تم نقل أنثى الدب إلى طبيب بيطري، حيث خضعت للعلاج اللازم، لافتة إلى أنه بعد تعافيها سيعاد إطلاقها مجدداً في البرية.

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